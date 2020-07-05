Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Düşme hattındaki en kritik mücadeleler arasıdna yer alana mücadele öncesinde muhtemel 11, yayın saati ve kanal futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ev sahibi ekip geride kalan 29 haftada topladığı 27 puanla küme düşme hattında 16. sırada yer alırken, konuk ekip ise 29 puanla 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizesporspor 3-1 kazanmıştı.
KONYASPOR-RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Konyaspor: Serkan, Skubic, Anicic, Uğur Demirok, Alper Uludağ, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Miya, Milosevic, Thuram
Rizespor: Tarık, Talbi, Burak, Orhan, Melnjak, Vetrih, Diomande, Boldrin, Tunay, Samudio, Skoda
KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı bu akşam 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
- 05.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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