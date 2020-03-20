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20 Mart 2020, Cuma
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Flaş! yöneticisi istifa etti

Flaş! TFF yöneticisi Erdal Bahçıvan istifa etti

'den istifa depremi... Geçtiğimiz günlerde maçların ertelenmemesinden dolayı Özdemir'e mektup yazan TFF Başkan Vekili ve üyesi 'a " Biz bir ekibiz. Sizin bu yaptığınız hareket bizim ekip anlayışımıza uymamaktadır. Sizden istifanızı rica ediyorum." mesajı iletildiği ve bunun ardından Bahçıvan'ın istifa ettiği öğrenildi.

Başkan Vekili ve üyesi , TFF Başkanı 'in talebiyle federasyondaki tüm görevlerinden istifa etti.

Başkan Özdemir'in federasyona kontenjanından seçilen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 3 gün önce maçların ertelenmemesi nedeniyle Nihat Özdemir'e ithafen bir mektup yapmış ve sert eleştirilerde bulunmuştu.

Bahçıvan'ın TFF yönetim kurulu üyelerine gönderdiği bu mektup muhataplarına ulaştıktan kısa bir süre sonra medyada yer almış ve federasyonu zor durumda bırakmıştı.

Bu gelişme üzerine dün Bakan Kasapoğlu ile olan toplantı öncesi icra kurulu üyesi ve başkan vekili Bahçıvan ile bir görüşme yapan Başkanı Nihat Özdemir bu mektubun hem zamanlamasının hem de içeriğinin yanlışlığına dikkat çekip; 'Ama en önemlisi karşılıklı konuşarak çözebileceğimiz aldığımız kararı tartışmamız mümkünken, siz bunu medyaya vererek bizim çok zor durumda bıraktınız. Biz bir ekibiz. Sizin bu yaptığınız hareket bizim ekip anlayışımıza uymamaktadır. Sizden istifanızı rica ediyorum.' dediği öğrenildi.

Bu gelişmelerin üzerine de Bahçıvan dün istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdi.

TFF yönetim kurulu bugün saat 14:00'te yapacağı olağanüstü toplantıda hem Bahçıvan'ın istifasını görüşecek hem de liglerin başlamasıyla ilgili tarih çalışması için düğmeye basacak.

  1. 20.03.2020
  2. Güncelleme: 20.03.2020 13:39
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