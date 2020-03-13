Kasımpaşa-Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Kasımpaşa-Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig’in 26. Haftasında heyecan devam ediyor! Ligin dibine demir atan ve bulunduğu konumdan acilen kurtulmak isteyen , kritik 90 dakikada Süper Lig’in güçlü ekiplerinden ’yi ağırlıyor. Süper Lig’in ikinci yarısında takımın başına geçen ile çıkış yakalayan Kasımpaşa, Göztepe maçında galip gelerek 3 puanı cebine koymak ve alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Fuat Çapa’nın yönetimindeki Kasımpaşa son 3 maçında 7 puan almayı başardı. Göztepe’de ise eksikler göze çarpıyor. Peki, Kasımpaşa-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 25 haftalık bölümünde Kayserispor ile birlikte ligin dibinden kurtulamayan , son 3 maçta aldığı 7 puan ile umutlandı. Süper Lig'in 26. Haftasında sahasındsa 'yi ağırlayacak olan Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden kaleci , Loret Sadiku ve David Pavelka Göztepe maçında oynayamayacak. Son iki maçta galibiyet alamayan Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı almayı hedefliyor. Göztepe'de sakatlıkları süren Serdar Gürler ve Alparslan Öztürk ile cezalı olan İstanbul kafilesinde yer almadı.

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ?

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Süper Lig'de yer alan tüm maçları kapsayan bir karar sonucu seyircisiz oynanacak.

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa-Göztepe karşılaşması 13 Mart 2020'de saat 20:00'da oynanacak. Mücadele seyircisiz olarak Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Süper Lig'in 26. Haftasında oynanacak olan Kasımpaşa-Göztepe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler Beinsports 1'den izleyebilirler.

  1. 13.03.2020
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