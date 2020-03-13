Kasımpaşa-Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig’in 26. Haftasında heyecan devam ediyor! Ligin dibine demir atan ve bulunduğu konumdan acilen kurtulmak isteyen Kasımpaşa, kritik 90 dakikada Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Göztepe’yi ağırlıyor. Süper Lig’in ikinci yarısında takımın başına geçen Fuat Çapa ile çıkış yakalayan Kasımpaşa, Göztepe maçında galip gelerek 3 puanı cebine koymak ve alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Fuat Çapa’nın yönetimindeki Kasımpaşa son 3 maçında 7 puan almayı başardı. Göztepe’de ise eksikler göze çarpıyor. Peki, Kasımpaşa-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 25 haftalık bölümünde Kayserispor ile birlikte ligin dibinden kurtulamayan Kasımpaşa, son 3 maçta aldığı 7 puan ile umutlandı. Süper Lig'in 26. Haftasında sahasındsa Göztepe'yi ağırlayacak olan Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden kaleci Fatih Öztürk, Loret Sadiku ve David Pavelka Göztepe maçında oynayamayacak. Son iki maçta galibiyet alamayan Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı almayı hedefliyor. Göztepe'de sakatlıkları süren Serdar Gürler ve Alparslan Öztürk ile cezalı olan Soner Aydoğdu İstanbul kafilesinde yer almadı.
KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ?
Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Süper Lig'de yer alan tüm maçları kapsayan bir karar sonucu seyircisiz oynanacak.
KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa-Göztepe karşılaşması 13 Mart 2020'de saat 20:00'da oynanacak. Mücadele seyircisiz olarak Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.
KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?
Süper Lig'in 26. Haftasında oynanacak olan Kasımpaşa-Göztepe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler Beinsports 1'den izleyebilirler.
- 13.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kasımpaşa-Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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