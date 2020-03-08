Sivas'ta İdlib şehitleri unutulmadı

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maç öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda İdlib şehitleri anısına sergilenen koreografiler duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Sivassporlu taraftarların ellerindeki kartonları kaldırarak hazırladığı koreografide yer alan "Vatana can feda" ifadesi dikkat çekerken, stat hoparlörlerinden de bu sırada Osmanlı Marşı çalındı.

Ayrıca kale arkası tribününde sergilenen Mehmetçik temalı koreografi de büyük alkış aldı.

Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.