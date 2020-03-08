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08 Mart 2020, Pazar
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'ta şehitleri unutulmadı

Sivas'ta İdlib şehitleri unutulmadı

'in 25. haftasında ile , Yeni 4 'nda karşı karşıya gelirken, maç öncesi yapılan koreografi tüyleri diken diken etti. 'deki şehitlerin anısına hazırlanan Mehmetçik temalı koreografinin yanı sıra kartonlarla oluşturulan "Vatana can feda" yazısı büyük alkış aldı.

ile arasında oynanan maç öncesi Yeni 4 'nda şehitleri anısına sergilenen koreografiler duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Sivassporlu taraftarların ellerindeki kartonları kaldırarak hazırladığı koreografide yer alan "Vatana can feda" ifadesi dikkat çekerken, stat hoparlörlerinden de bu sırada Osmanlı Marşı çalındı.

Ayrıca kale arkası tribününde sergilenen Mehmetçik temalı koreografi de büyük alkış aldı.

Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

  1. 08.03.2020
  2. Güncelleme: 08.03.2020 19:54
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