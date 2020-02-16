Başkan Erdoğan: Bu yaklaşımı kabul edemeyiz
Arkadaşlarıma sarf edilen hakaretamiz ifadeler yenir yutulur şeyler değil. Bu ülkeye hizmet veren bakan arkadaşlarımızın işin içine bulaştırmak ciddi yanlıştır. Herhangi bir bakanımız hakkında, ‘filanca kulübü destekliyor’ yaklaşımlarını kabul edemeyiz. Kulüpler Birliği’nde de siyasetin bu işi karıştırılmamasını söylemiştim. Şampiyonluk kimsenin tekelinde değil. Kalkıp benim arkadaşlarım ‘Bu sene filanca kulüp şampiyon olmalıdır’ dememeli. Ülkeyi yönetenler olarak tarafsızlığımızı korumalıyız.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamaları futbol gündeminin ilk sırasındaki yerini aldı. Süper Lig'de yaşanan rekabetle ilgili sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son viraja girilirken böyle bir rekabetin olması çok güzel ve sevindirici. Futbol Federasyonu'nun da aldıkları kararlarla şu son 3-4 maça yönelik adil davrandıkları ortada. Bugüne kadar bu tür maçlar zaten pek de federasyona gelmezdi. Hakemler düdüğü çalmıştı iş bitmişti, böyle bakıyorduk. VAR sisteminin de tabii eksileri var, artıları var. Bazı yerlerde bakıyorsunuz, hakikaten isabetli kararlar çıkıyor. Bu sürecin daha geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum. Geçiş döneminde bu tür eksikler olabilir. Zaman içerisinde sistem tam anlamıyla oturacaktır" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "F.Bahçeliyim ve F.Bahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Üyesiyim. Özellikle arkadaşlarıma yönelik sarf edilen hakaretamiz ifadeler yenir yutulur şeyler değil. Bu ülkeye hizmet veren bakan arkadaşlarımızı bu işin içine bulaştırmak ciddi yanlıştır. Kulüp yöneticilerinin bu konuda çok dikkatli olmaları, tribünlerdeki gelişmelere sahip olmaları lazım. Zaten sosyal medyada bu tür hakaretlerin, iftiraların cezalandırılmasına yönelik kararlar var. Sosyal medyada da bunların bedelini ödetmeden bu işi bırakmayız. Kalkıp bilip bilmeden, herhangi bir bakanımız hakkında 'Filanca kulübü şöyle destekliyor, herhangi bir kulübe karşı şöyle bir tavrı var' gibi yaklaşımları bizim kabullenmemiz mümkün değil."
Türk futbolunda son dönemde yaşanan konulara değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lig maçlarına asla gitmediğini de söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu söz konusu değildir. Ama diyelim ki Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ya da diğer takımlarımız... Bunların uluslararası herhangi bir müsabakası olduğu zaman oralara gitmeyi de milli bir görev telakki ederim. Bu konudaki hassasiyetimiz önceliklidir. Sporda bunlara dikkat etmemiz lazım. Ligin de artık son virajında kim şampiyon olursa olsun, hep beraber alkışlamamız lazım. Ondan sonra da inşallah hepsine uluslararası müsabakalarda destek vermemiz lazım" açıklamasında bulundu.
'TARAFSIZ OLMALIYIZ'
"Ben bir ay kadar önce Kulüpler Birliği toplantısında bütün başkanlar oradayken söyledim, 'Arkadaşlar sizden bir ricam var, lütfen siyaseti bu işe karıştırmayın ve bizi bu işlerin içerisine bulaştırmayın.' dedim. Biz bütün başkanlara orada bunu demişken, buna rağmen kalkıp da bu tür açıklamaların yapılması bizi ciddi manada üzer ve buna karşı da biz sessiz kalamayız. Şampiyonluk kimsenin tekelinde değil. Bu sene sen olursun, bir sonraki sene başkası olur. Bir de şu var onu da söyleyeyim. Kalkıp da benim arkadaşlarım 'Bu sene filanca kulüp şampiyon olacaktır ya da olmalıdır veya temenni ediyorum' diye söylememelidir. Bizim tarafsızlığımız, büyük önem arz ediyor. Biz, bu ülkeyi yönetenler olarak tarafsızlığımızı korumalıyız."
- 16.2.2020
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