Skuletic Sivas’ta

Lider Sivasspor, transferin son gününde bombayı patlattı. Arouna Kone'nin Rize maçında sakatlanmasının ardından forvet arayan kırmızı-beyazlılar, G.Birliği'nin eski golcüsü Petar Skuletic'i kiraladı. Hücum hattında bir tek Yatabare'nin kaldığı Yiğidolar, Fransa Ligue 1'de Montpellier'de oynayan Skuletic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Sırp golcü, bu sezon 6 maçta oynarken gol ve asist yapamadı.

ALTERNATİFLİ KADRO

Öte yandan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Gaziantep FK maçının önemine değinirken, takıma yeni katılan isimlerle daha alternatifli bir kadroya sahip olduklarının altını çizdi. Çalımbay, "Sakatlıkları nedeniyle Kone ve Fernando aramızda olmayacak. Onun dışında eksik bulunmuyor. Camara ve Skuletic'in de kadroya katılmasıyla inşallah daha alternatifli bir kadromuz olacak" değerlendirmesinde bulundu.