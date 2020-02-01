Skuletic Sivas’ta
Arouna Kone’nin sakatlığı sonrasında forvette alternatifsiz kalan Yiğidolar, Fransız ekibi Montpellier’den 1.93 boyundaki dev santrforu kadrosuna kattı
Lider Sivasspor, transferin son gününde bombayı patlattı. Arouna Kone'nin Rize maçında sakatlanmasının ardından forvet arayan kırmızı-beyazlılar, G.Birliği'nin eski golcüsü Petar Skuletic'i kiraladı. Hücum hattında bir tek Yatabare'nin kaldığı Yiğidolar, Fransa Ligue 1'de Montpellier'de oynayan Skuletic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Sırp golcü, bu sezon 6 maçta oynarken gol ve asist yapamadı.
ALTERNATİFLİ KADRO
Öte yandan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Gaziantep FK maçının önemine değinirken, takıma yeni katılan isimlerle daha alternatifli bir kadroya sahip olduklarının altını çizdi. Çalımbay, "Sakatlıkları nedeniyle Kone ve Fernando aramızda olmayacak. Onun dışında eksik bulunmuyor. Camara ve Skuletic'in de kadroya katılmasıyla inşallah daha alternatifli bir kadromuz olacak" değerlendirmesinde bulundu.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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