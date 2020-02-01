Kasapoğlu'ndan Fair-Play çağrısı

Türk futbolunun lokomotifleri Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin oynayacağı derbinin şölen havasında geçmesini dileyen Kasapoğlu, "Sahadaki mücadelesi, saha dışındaki dostluk görüntüsüyle bu iki güzide kulübümüz, tüm sporseverlere keyif vermeli. Burada iki takımımızın futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "İki kulübümüz arasındaki 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun geçeceğine inandığım karşılaşmanın, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum. Bu önemli karşılaşmanın, sporun ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum."