Kasapoğlu'ndan Fair-Play çağrısı
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbi öncesinde dostluk çağrısında bulundu. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin dostluk ve fair-play çağrısı yaptı.
Türk futbolunun lokomotifleri Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin oynayacağı derbinin şölen havasında geçmesini dileyen Kasapoğlu, "Sahadaki mücadelesi, saha dışındaki dostluk görüntüsüyle bu iki güzide kulübümüz, tüm sporseverlere keyif vermeli. Burada iki takımımızın futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "İki kulübümüz arasındaki 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun geçeceğine inandığım karşılaşmanın, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum. Bu önemli karşılaşmanın, sporun ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum."
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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