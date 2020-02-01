Kasapoğlu'ndan Fair-Play çağrısı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Kasapoğlu'ndan Fair-Play çağrısı

Kasapoğlu'ndan Fair-Play çağrısı

Kasapoğlu'ndan Fair-Play çağrısı

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbi öncesinde dostluk çağrısında bulundu. , yayımladığı mesajda - karşılaşmasına ilişkin dostluk ve fair-play çağrısı yaptı.

Türk futbolunun lokomotifleri ve 'nin oynayacağı derbinin şölen havasında geçmesini dileyen Kasapoğlu, "Sahadaki mücadelesi, saha dışındaki dostluk görüntüsüyle bu iki güzide kulübümüz, tüm sporseverlere keyif vermeli. Burada iki takımımızın futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor" değerlendirmesinde bulundu. , mesajında şu ifadelere yer verdi: "İki kulübümüz arasındaki 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun geçeceğine inandığım karşılaşmanın, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum. Bu önemli karşılaşmanın, sporun ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum."

  1. 1.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasapoğlu'ndan Fair-Play çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN