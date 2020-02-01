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01 Şubat 2020, Cumartesi
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7. harika N’Dinga

7. harika N’Dinga

, 7. transferini geçen sezon ’da oynayan Kongolu ön libero N’Dinga’yla yaptı.

Ara döneminin en hareketli takımlarından biri olan , transferin son gününde bir bomba daha patlattı. Kırmızıbeyazlılar, geçtiğimiz sezon formasını terleten orta saha oyuncusu N'Dinga'yı kadrosuna kattı. Bonservisi elindeki 31 yaşındaki tecrübeli ön liberoyla sezon sonuna kadar imza atıldı. N'Dinga, geçtiğimiz sezon Yiğidolar'da forma giydiği 22 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.

  1. 1.2.2020
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