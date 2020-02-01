7. harika N’Dinga

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Antalyaspor, transferin son gününde bir bomba daha patlattı. Kırmızıbeyazlılar, geçtiğimiz sezon Sivasspor formasını terleten orta saha oyuncusu Delvin N'Dinga'yı kadrosuna kattı. Bonservisi elindeki 31 yaşındaki tecrübeli ön liberoyla sezon sonuna kadar imza atıldı. N'Dinga, geçtiğimiz sezon Yiğidolar'da forma giydiği 22 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.