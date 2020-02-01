7. harika N’Dinga
Antalyaspor, 7. transferini geçen sezon Sivasspor’da oynayan Kongolu ön libero Delvin N’Dinga’yla yaptı.
Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Antalyaspor, transferin son gününde bir bomba daha patlattı. Kırmızıbeyazlılar, geçtiğimiz sezon Sivasspor formasını terleten orta saha oyuncusu Delvin N'Dinga'yı kadrosuna kattı. Bonservisi elindeki 31 yaşındaki tecrübeli ön liberoyla sezon sonuna kadar imza atıldı. N'Dinga, geçtiğimiz sezon Yiğidolar'da forma giydiği 22 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.
- 1.2.2020
- İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kafilesi!
- Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi
- Fenerbahçe'yi korkutan gerçek! Trabzonspor...
- Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer projesi! Sergen Yalçın...
- Fenerbahçe yönetimini çılgına döndüren transfer kararı! Rest...
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
7. harika N’Dinga haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.