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17 Ocak 2020, Cuma
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Skandallar bitmiyor! İşte o konuşma

Skandallar bitmiyor! İşte o konuşma

'in 16. haftasında oynanan - derbisi sarı-lacivertli takımın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Maç sonunda hakem hataları oldukça tartışılmış ve ve ekibi tartışmaların odağı olmuştu. Derbi maçından önce gerçekleşen '' görüşmesini gün yüzüne çıkaran FOTOMAÇ, yeni bir skandalı daha ortaya çıkardı. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır'ın maçın dördüncü hakemi 'a söylediği şeyler gündeme oturdu. Ulusoy'un da Cüneyt Çakır'ın bu konuşmalarını Başkanvekili ve yönetici Ünsal Çimen’e aktardığı kaydedildi. İşte yaşanan son skandalın perde arkası...

Türkiye'de son yıllarda sürekli tartışılan hakemler ve 'nda skandalların ardı arkası kesilmiyor... 'de 16. haftada oynanan - derbisi öncesinde TFF Başkanı , Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı ile yönetici Semih Özsoy'un 'daki ofiste bir araya gelmesini ortaya çıkaran FOTOMAÇ, kamuoyunda uzun süre tartışılacak yeni ve derin bilgileri bir kez daha elde etti...

SON ANDA KARAR DEĞİŞTİ
Zorlu Center'da yapılan görüşmenin ardından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için düşünülen hakemin Halil Umut Meler olduğu ancak daha sonra alınan kararla 'ın görevlendirildiği ayyuka çıkmıştı. Derbide hakem Cüneyt Çakır ile VAR hakemleri, Beşiktaş'ın lehine olan penaltı pozisyonlarında 'devam' kararı çıkarınca kıyamet kopmuştu. Maçın ardından Beşiktaş Başkanı , VAR kayıtlarının açıklanmasını istese herhangi bir sonuç alınamamıştı.

ISRARLI İTİRAZA RAĞMEN...
Derbinin 87. dakikasında Beşiktaşlı yerini Umut Nayir'a bırakırken, 4. hakem , Burak'a hızlı çıkmasını söylemişti. Burak ise ısrarlı bir şekilde defalarca, "Gir sen oyna" diyerek Alper Ulusoy'a yoğun tepki göstermişti.

Alper Ulusoy'un o anlarda Cüneyt Çakır'ı 3 kez uyararak sarı kart göstermesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Çakır'ın kart göstermemesi üzerine Ulusoy'un maç sonunda, "Cüneyt abi, Burak'a neden kart vermedin. Kameralara yansıdı herkes gördü" dediği, Çakır'ın ise, "Alper bilmediğin şeyler var, karışma" yanıtını verdiği belirtildi.

SARVAN İLE ÇİMEN'E SÖYLEDİ
Bu konuşma ve benzer diyalogların Alper Ulusoy tarafından MHK Başkanvekili ve yönetici Ünsal Çimen'e aktarıldığı kaydedildi. MHK yöneticileri de Cüneyt Çakır'a 17. haftada, 'nda ve bu hafta oynanacak maçlarda görev vermedi.

Hatta yıllardır Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını yapan 'ın, bu hafta Alper Ulusoy'un yöneteceği Ankaragücü- Konyaspor maçında flaş bir kararla yan hakem olarak atandığı ifade edildi.

CÜNEYT'İ SATANLA OLMA!
Atamanın ardından Bahattin Duran'ın Cüneyt Çakır ile baba Serdar Çakır'a haber verdiği ve "Cüneyt'i satana yardımcı hakemlik yapamazsın" diyerek tepki gösterildiği belirtiliyor. Yapılan görüşmenin ardından Bahattin Duran'ın, Alper Ulusoy'u arayarak maça sakat olduğu gerekçesi ile çıkamayacağını iletiyor. Ancak Duran'ın sakat olduğuna dair MHK'ya iletilmiş bir bilginin olmadığı öğreniliyor.

2 SAAT ANTRENMAN YAPIYOR
MHK'nın hakem atamaları için 14 Ocak Salı günü Beylerbeyi tesisinde bir araya geldiği kaydediliyor. Aynı saatlerde Bahattin Duran'ın tesiste bulunan çim sahada 2 saat antrenman yaptığı, çalışma sonunda ise MHK Başkanı Zekeriya Alp'i kapıya kadar yolcu ettiği ifade ediliyor.

Ancak Ulusoy'un yardımcısı olacağını öğrenen Duran'ın, daha sonra "Sakatım" demesiyle 1 saat içinde atamanın değiştirildiği kaydediliyor. Ayrıca Antalya'daki devre arası kampında çalışmalarını sürdüren 4 yardımcı hakemin, yeterli sürede koşamamasına rağmen yardımcı hakem olarak atandığı belirtiliyor.

  1. 17.1.2020
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