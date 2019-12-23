Burak: Sen gir oyna!
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, skor 2-1'iken çok net bir fırsat harcadı. İkinci yarının hemen başında kaleci Altay ile karşı karşıya kalan 34 yaşındaki santrfor, çalım atmaya çalıştı.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, skor 2-1'iken çok net bir fırsat harcadı. İkinci yarının hemen başında kaleci Altay ile karşı karşıya kalan 34 yaşındaki santrfor, çalım atmaya çalıştı. Ancak Altay ayağıyla topa müdahale edince yüzde 100'lük golü çıkardı. Tecrübeli golcü, 87. dakikada yerini Umut Nayir'a bırakırken, 4. hakem Alper Ulusoy'a tepki gösterdi. Ulusoy'un hızlı olmasını söylediği Burak, "Sen gir oyna, sen gir oyna" dedi. Kart sınırında olan Burak'a sarı kart çıkmadı.
- 23.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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