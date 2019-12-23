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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Burak: Sen gir oyna!

Burak: Sen gir oyna!

'ta , skor 2-1'iken çok net bir fırsat harcadı. İkinci yarının hemen başında kaleci Altay ile karşı karşıya kalan 34 yaşındaki santrfor, çalım atmaya çalıştı.

'ta , skor 2-1'iken çok net bir fırsat harcadı. İkinci yarının hemen başında kaleci Altay ile karşı karşıya kalan 34 yaşındaki santrfor, çalım atmaya çalıştı. Ancak Altay ayağıyla topa müdahale edince yüzde 100'lük golü çıkardı. Tecrübeli golcü, 87. dakikada yerini Umut Nayir'a bırakırken, 4. hakem Alper Ulusoy'a tepki gösterdi. Ulusoy'un hızlı olmasını söylediği Burak, "Sen gir oyna, sen gir oyna" dedi. Kart sınırında olan Burak'a sarı kart çıkmadı.

  1. 23.12.2019
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