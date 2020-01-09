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09 Ocak 2020, Perşembe
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Q7’ye özel teklif

Q7’ye özel teklif

'da gözden çıkarılan 'ya 'nın Santos ekibi talip oldu. , "Quaresma ile birlikte oynadık. Burada onu çok istiyor. için konuşacağım" dedi.

'da gözden çıkarılan 'ya 'nın Santos ekibi talip oldu. , "Quaresma ile birlikte oynadık. Burada onu çok istiyor. için konuşacağım" dedi.

  1. 9.1.2020
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