Nihat Özdemir: Aynı gemideyiz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sivasspor Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz ve MHK Başkanı Zekeriya Alp, Belek'te düzenlenen MHK Kış Semineri'nde birer konuşma yaptı. TFF Başkanı Özdemir, VAR tartışmalarının yoğunlukta olduğu bir ilk yarı geçirdiklerini belirtip, birlik mesajı verdi. Özdemir, "Şimdi önümüzde daha çetin geçecek bir 2. yarı hepimizi beklemekte. Bu dönemde herkese önemli sorumluluklar düşüyor. Futbol ailesi olarak hepimiz aynı gemideyiz. Fırtına ne kadar büyük olursa olsun, bizlerin ve siz hakemlerimizin sorumluluğu, önceden ilk yapacağımız gemiyi sağ salim sezon sonunda limana yanaştırmak" dedi.

YAPANIN CEZASINI ANINDA VERİN

Hakemlere verecekleri kararlarda kesinlikle duygusal davranmamalarını, gördüklerini çalmaları gerektiğini söyleyen Başkan Özdemir, "Ne olursa olsun, gördüğünüzü, doğru bildiğinizi çalın. Merkez Hakem Kurulumuz da, hakemlerimiz de Federasyonumuzu temsil ediyor. Bizleri temsil edenlere, hele hele sahada saygısızlık yapılmasına asla izin vermeyin. Onun için sizler de sahada ister futbolcu, ister teknik adam, ister koridorda yönetici olsun, saygısızlığa prim tanımayın. Duygusal davranmayın, yapanın cezasını da anında verin" diye hakemlere seslendi.

"VAR'I SANKİ 60 YILDIR KULLANIYORUZ"

İlk yarıda VAR çok tartışıldı. Oysa, istatistiklere baktığımızda VAR'ın futbola ve hakemlere önemli bir katkısı olduğunu görüyoruz. 153 maçta, VAR ile 65 karar düzeltildi. Bu rakam geçen sezon ilk yarıda 70 idi. Genel olarak 'VAR doğru kullanılmıyor' eleştirisini maalesef almaktayız. Ancak ilk yarıda, VAR'a gidilen 69 pozisyonun sadece 4'ü değişmemiş. Yani VAR'ın gereksiz değil, doğru kullanıldığını açık şekilde söyleyebiliriz. VAR'ı kullanmaya başlayalı henüz 1.5 sezon oldu, ancak VAR'ı 60 yıldır uyguluyormuşuz gibi konuşuyoruz ve en acımasız şekilde tenkit ediyoruz. VAR, futbolda tartışmayı %100 bitirmek için değil yüzde 100 skandal kararları engellemek için getirildi.

VAR ÇAĞIRINCA GİTMEYEN HAKEM YOK

"VAR, gri pozisyonlara karışamaz. VAR, inceleme için çağırıyorsa, hakem gitmek zorundadır. Uygulanmaya başlandığından beri VAR'ın hakemi izlemeye davet ettiği ve hakemin gitmediği pozisyon olmamıştır, olmayacaktır. VAR'da en büyük eksik; insan kaynağı. 2. ligdeki hakemlerimizin hepsini taradık. Burada eğitimlerini tamamlayan hakemlerimizle birlikte 2. devrede 10 VAR, 3 AVAR daha kadromuza katılıyor."

SÜPER LİG'E KADIN HAKEM GELİYOR

"Kadın hakemlerimiz 2. Lig ve 3. Lig maçlarında görev almaya başladılar. Sırada ise 'Kadın Hakem Gelişim Kampı-Kadın CORE' projesi var. Bununla ilgili hazırlıklara da başladık ve ligin ikinci yarısında en kısa sürede bu projeyi de hayata geçireceğiz. Yakın bir süreçte artık liglerimizde bir kadın hakemimizi görebiliriz."