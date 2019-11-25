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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Gençler’de şov

Gençler’de Stancu şov

, deplasmanında son 8 dakikada 3 puanı cebine koydu. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, ikinci yarıda adeta nefesler kesildi.

Paşa 54'te, Aytaç'ın golüyle öne geçti. Son 8 dakikaya 1-0 önde giren lacivert- beyazlılar, Gençler'in Rumen golcüsü 'yu durduramadı. 82'de skoru 1-1 yapan Stancu, 88'de de kendi kazandırdığı penaltıyı ağlarla buluşturup, takımına üst üste 2. galibiyetini getirdi.

  1. 25.11.2019
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