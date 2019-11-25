Gençler’de Stancu şov
Gençlerbirliği, Kasımpaşa deplasmanında son 8 dakikada 3 puanı cebine koydu. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, ikinci yarıda adeta nefesler kesildi.
Paşa 54'te, Aytaç'ın golüyle öne geçti. Son 8 dakikaya 1-0 önde giren lacivert- beyazlılar, Gençler'in Rumen golcüsü Stancu'yu durduramadı. 82'de skoru 1-1 yapan Stancu, 88'de de kendi kazandırdığı penaltıyı ağlarla buluşturup, takımına üst üste 2. galibiyetini getirdi.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Gençler’de Stancu şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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