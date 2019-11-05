Kulipler Birliği Başkanı Mehmet Sepil kimdir? Yaşı, mesleği, kariyeri, serveti ve merak edilenler... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Kulipler Birliği Başkanı kimdir? Yaşı, mesleği, kariyeri, serveti ve merak edilenler...

Kulipler Birliği Başkanı Mehmet Sepil kimdir? Yaşı, mesleği, kariyeri, serveti ve merak edilenler...

ekiplerinden kulübünün başkanı , Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı seçildi. Sepil ile ilgili detaylı bilgi öğrenmek isteyenler de internette yer alan arama motorlarında merak ettikleri soruların yanıtını arıyor... Peki ? İşte Sepil hakkındaki detaylar...

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı olmasıyla birlikte arama motorunda Sepil ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı... Peki ? İşte detaylar...

MEHMET SEPİL KİMDİR?

Mehmet Sepil, 1955 yılında İzmir'de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat 'nden mezun oldu, aynı üniversitede Kıyı ve Liman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

30 yıldan fazla bir süre inşaat mühendisliği, inşaat ve yüksek teknoloji şirketlerinde mali ve idari yöneticiliği yapan Sepil, , ABD ve Türk hükümeti ile ilgili özel sektör projelerinde çalıştı.

2011'de İngiliz Vallares PLC ile birleşmesine kadar Irak'ta faaliyet gösteren en büyük şirketi olan Genel Energy şirketinin CEO'luğunu yaptı.

2012 senesi verilerine göre 450 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34. iş adamı olan Sepil'in yönettiği Genel Energy PLC, yılda milyarlarca varil petrol üretme kapasitesine sahiptir.

Ayrıca Sepil'in, Ege mutfağını dünyaya tanıtmak için kurduğu bir restoranlar zinciri bulunmaktadır.

Mehmet Sepil Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) üyesidir. Sepil, çocukluğundan bu yana 'ye olan ilgisi ile bilinmektedir. , 24 Mart 2014 tarihinde Yeni Asır'a verdiği röportajda "Gerekirse kulübü satarım" ifadesini kullanıp kulübü satın almak isteyen herkesle görüşebileceğini belirttikten sonra, uzun süredir kulübün hisselerini almak isteyen Sepil harekete geçmiş ve 7 milyon 500 bin dolarlık satış bedelinin yanı sıra kulübün mevcut borçlarını da üstlenerek kulübün başkanı olmuştur ve 14 sene aradan sonra 2017 senesinde Göztepe takımını 'e çıkartmıştır.

Halen Göztepe'nin başkanlığını yapmaktadır.

  1. 05.11.2019
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