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05 Kasım 2019, Salı
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Kulüpler Birliği Başkanı oldu!

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil oldu!

'ın istifasının ardından Kulüpler Birliği'nde de bir seçim söz konusu olmuştu. Orman'dan boşalan koltuğu, Başkanı devraldı.

Kulüpleri Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu. Başkanı Sepil'in yardımcılıklarını Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu yapacak.

G.SARAY'DAN TEBRİK!
Galatasaray, Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Mehmet Sepil'i tebrik etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz sezon Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiri sonrasında ilk kez bugün toplantıya katıldı.

  1. 05.11.2019
  2. Güncelleme: 05.11.2019 15:31
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