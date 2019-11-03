Denizlispor 0 - 2 Sivasspor | Maç Sonucu
Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, Denizli deplasmanına konuk oldu. Sivasspor, karşılaşmayı 41. ve 90+1. dakikalarda Hakan Arslan ile Kone'nin attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu galibiyetle Sivasspor puanını 18'e yükseltirken, Denizlispor ise 11 puanda kaldı.
- 03.11.2019
- Güncelleme: 03.11.2019 16:00
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Denizlispor 0 - 2 Sivasspor | Maç Sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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