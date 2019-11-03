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03 Kasım 2019, Pazar
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Denizlispor 0 - 2 | Maç Sonucu

Denizlispor 0 - 2 Sivasspor | Maç Sonucu

'in 10. haftasında , deplasmanına konuk oldu. Sivasspor, karşılaşmayı 41. ve 90+1. dakikalarda ile Kone'nin attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu galibiyetle Sivasspor puanını 18'e yükseltirken, Denizlispor ise 11 puanda kaldı.

Ayrıntılar birazdan...
  1. 03.11.2019
  2. Güncelleme: 03.11.2019 16:00
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