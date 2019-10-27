Yiğido gümbür gümbür
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Sivasspor evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta aldığı G.Saray mağlubiyetinin yaralarını evinde saran Sivasspor, 15 puana yükseldi. Geçen hafta G.Birliği karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi alan Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.
Devresi eşitlikle geçilen maçın ikinci yarısı golle başladı. 51'de gelişen Sivasspor atağında Fernando'nun pasında Emre Kılınç meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0. İlk golü atan Emre'nin, 77'de kullandığı serbest vuruşta bu kez Yatabare ağları buldu: 2-0. 83'te Serdar Özkan, penaltıdan attığı golle maçın skoruru 2-1 olarak belirledi. Geçtiğimiz hafta aldığı G.Saray mağlubiyetinin yaralarını evinde saran Sivasspor, 15 puana yükseldi. Geçen hafta G.Birliği karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi alan Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.
- 27.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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