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27 Ekim 2019, Pazar
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Yiğido gümbür gümbür

Yiğido gümbür gümbür

'in 9'uncu haftasında evinde 'u 2-1 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta aldığı G.Saray mağlubiyetinin yaralarını evinde saran Sivasspor, 15 puana yükseldi. Geçen hafta G.Birliği karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi alan Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

Devresi eşitlikle geçilen maçın ikinci yarısı golle başladı. 51'de gelişen atağında 'nun pasında Emre Kılınç meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0. İlk golü atan Emre'nin, 77'de kullandığı serbest vuruşta bu kez Yatabare ağları buldu: 2-0. 83'te Serdar Özkan, penaltıdan attığı golle maçın skoruru 2-1 olarak belirledi. Geçtiğimiz hafta aldığı G.Saray mağlubiyetinin yaralarını evinde saran Sivasspor, 15 puana yükseldi. Geçen hafta G.Birliği karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi alan ise 11 puanda kaldı.

  1. 27.10.2019
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