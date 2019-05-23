Süper Lig'de perde kapanıyor
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Süper Lig'de perde kapanıyor

Süper Lig'de perde kapanıyor

'de sezonun son haftası yarın yapılacak 4 maçla başlayacak

'de 2018-2019 sezonunun 34. ve son haftasında heyecan yarın yapılacak 4 maçla başlıyor.

Geçen haftaki "sezon finalinde" 'i yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, iddiası bulunmayan Sivasspor'a konuk olacak. 4 Eylül Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Tarihindeki ilk şampiyonluk şansını geçen hafta kaçıran ve lig ikinciliği garanti olan Medipol Başakşehir, sezonu evinde, altıncılık mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor maçıyla tamamlayacak. 3. Stadı'ndaki saat 18.00'de başlayacak müsabakada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme oynama şansını yitiren , geçen hafta yenildiği Trabzonspor ile çekiştiği üçüncülük mücadelesinde, iddiası olmayan Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, galibiyet halinde sezonu üçüncü sırada tamamlayacak. 'ta saat 21.00'de başlayacak maçın hakemi .

Beşiktaş galibiyetiyle üçüncülük şansını son haftaya taşıyan Trabzonspor ise bir diğer Karadeniz ekibi 'a konuk olacak. Bordo-mavililer, maçı kazanıp, Beşiktaş'ın puan kaybı halinde sezonu üçüncü bitirecek. Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı hakem yönetecek.

DÜŞECEK TAKIMLAR PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK

Son sıradaki Akhisarspor'un ardından ligden düşecek iki takım Pazar günü yapılacak maçların ardından belli olacak.

Ligde son haftaya 32 puanlı 17'nci, 34 puanlı ise 16'ncı sırada girdi. Düşme hattının hemen üstündeki 15'inci 'nin ise 35 puanı bulunuyor.

Son maçlarda Göztepe, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'a, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise Kayserispor'a konuk olacak.

Göztepe, MKE Ankaragücü maçını kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın ligde kalmayı başaracak. Bu durumda diğer iki takım ligden düşecek.

Göztepe'nin berabere kalması halinde ise sarı-kırmızılı ekibin ligde kalabilmesi için Bursaspor'un puan kaybetmesi gerekiyor.

Sezon sonunda Göztepe ile Bursaspor'un olası puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe'nin puanlarının aynı olması halinde ise İzmir temsilcisi rakibinin gerisinde kalacak.

Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sezonu aynı puanda bitirmeleri halinde ise Göztepe düşecek, Erzurum ekibi lige tutunacak.

PROGRAM

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

21.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray ( Yeni 4 Eylül)

21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

25 Mayıs Cumartesi:

19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor (Konya Büyükşehir Belediye)

26 Mayıs Pazar:

19.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Bornova)

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)

19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

  1. 23.05.2019
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