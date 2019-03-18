MHK'den açıklama: 'Bursaspor - Galatasaray maçında...'
Son dakika bilgisine göre; Merkez Hakem Kurulu (MHK), Bursaspor - Galatasaray maçının 62. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili TFF resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.
MHK tarafından yapılan açıklamada;
"17 Mart 2019 tarihinde saat 19.00'da, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan Bursaspor-Galatasaray A.Ş., Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. Hafta müsabakasının 62. dakikasında misafir takımın kazanmış olduğu üçüncü gol öncesinde, herhangi bir ofsayt ihlali olup olmadığı hususunda yapılan VAR incelemesi ve görevli VAR hakemi tarafından çizilerek ekrana getirilen ofsayt çizgileri ile ilgili olarak, yazılı, görüntülü ve sosyal medyada yer alan ve doğru olmayan yorumlar ve oluşan bilgi kirliliği nedeniyle aşağıdaki açıklamaları yapma gereği duyulmuştur.
Futbol Oyun Kuralları Kitabı'nda, 11. Kural, ofsayt ihlalini açıklarken, "Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, takım arkadaşının topla oynadığı veya dokunduğu anda sadece aktif oyuna dahil olduğu gerekçesi ile aşağıdaki durumlarda ofsayt olarak cezalandırılır" demekte ve "Top ile oynanan veya topa dokunulan ilk temas anı kullanılmalıdır" ibaresi yer almaktadır.
Dolayısıyla, Bursaspor-Galatasaray müsabakasının 62. dakikasında misafir takımın kazanmış olduğu üçüncü gol öncesi yapılan VAR incelemesi ve çizilen ofsayt çizgilerinde, görevli VAR hakemi tarafından VAR PROTOKOLÜ ve FUTBOL OYUN KURALLARI KİTABI'na uygun olarak "TOPA İLK TEMAS ANI" ölçü alınmış ve doğru bir uygulama yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.
İŞTE O POZİSYON:
- 18.03.2019
-
Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
-
Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
-
MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
MHK'den açıklama: 'Bursaspor - Galatasaray maçında...' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.