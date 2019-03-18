Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddaa oranları değişti. Süper Lig'de 26. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından iddaa risk yönetimi bahis oranlarını yeniledi. Favori Başakşehir'in oranında küçük bir değişim yapılırken, ikinci sıradaki Galatasaray'ın oranında düşüş oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı. Lider Başakşehir'in puan kaybı yaşadığı haftada ikinci sıradaki Galatasaray, Bursaspor'u yenerek 3 puan aldı ve puan farkını 6'ya indirdi.
İddaa risk yönetimi ise bitime 8 hafta şampiyonluk bahis oranlarında güncelleme yaptı. Başakşehir'in oranı 1.05'ten 1.10'a çekildi.
Galatasaray'ın 4.60 olan oranı ise 3.60'a düşürüldü. Üçüncü sıradaki Beşiktaş'ın oranı 30.00'dan 60.00'a yükseltildi.
Spor Toto Süper Lig'de ilk üç sıra ve puan durumu şöyle:
1- Başakşehir 58
2- Galatasaray 52
3- Beşiktaş 47
- 18.03.2019
- Güncelleme: 18.03.2019 17:31
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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