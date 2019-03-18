Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...
18 Mart 2019, Pazartesi
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güncellendi! ...

Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...

'de şampiyonluk oranları değişti. Süper Lig'de 26. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından iddaa risk yönetimi oranlarını yeniledi. Favori 'in oranında küçük bir değişim yapılırken, ikinci sıradaki 'ın oranında düşüş oldu.

'de 26. hafta maçları tamamlandı. Lider 'in puan kaybı yaşadığı haftada ikinci sıradaki , 'u yenerek 3 puan aldı ve puan farkını 6'ya indirdi.

risk yönetimi ise bitime 8 hafta şampiyonluk oranlarında güncelleme yaptı. Başakşehir'in oranı 1.05'ten 1.10'a çekildi.

Galatasaray'ın 4.60 olan oranı ise 3.60'a düşürüldü. Üçüncü sıradaki 'ın oranı 30.00'dan 60.00'a yükseltildi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk üç sıra ve puan durumu şöyle:

1- Başakşehir 58
2- Galatasaray 52
3- Beşiktaş 47

  1. 18.03.2019
  2. Güncelleme: 18.03.2019 17:31
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