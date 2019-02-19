Mali devrim zirvesi!
TFF ile Süper Lig kulüplerinin başkanları, Bankalar Birliği’yle başlatılan ‘Mali Devrim’ projesiyle ilgili süreci değerlendirmek için bugün toplanıyor.
GELİRLE UYUMLU NAKİT AKIŞI
TBB Başkanı Hüseyin Aydın da Mali Devrim ile ilgili süreci A Spor kanalında açıklamıştı. Aydın, "Ayakta kalabilecek, hayatını sürdürebilecek, çalışanları da mağdur etmeyecek şekilde, kulüplerin geliriyle uyumlu nakit akışını kurgulayıp paketleyeceğiz" bilgisini vermişti.
- 19.2.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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