Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe sözleri
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan sözleri

Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe sözleri

Başkan , ’in 20. haftasında en yakın rakibi ’ın 8 puan önünde lider durumda bulunan Medipol ’le övündüğünü açıkladı

Başkan , 'de şampiyonluğa yürüyen ile ilgili açıklamalar yaptı. TRT'de katıldığı canlı yayında Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir ile ilgili görüşleri sorulan Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü'nü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde kendisinin kurduğunu hatırlattı. "Başakşehir Kulübü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurduğum bir takım" diyen Erdoğan, liderin çok başarılı gittiğinin altını çizdi. Erdoğan, "Başakşehir Futbol Kulübü başarılı gidiyor. Bugün deplasmanda da 3-0 kazanmış. Çok çok iyi, önde de gidiyor Buralara kadar geldik. Çok ciddi bir seyircisi yok. Başakşehirliler'e sesleniyorum; 'Siz niçin maçları seyretmiyorsunuz?' diye... Gayet güzel statları var" ifadesini kullandı.

FENER VE RİZE YORUMU
ve 'nin de durumunu değerlendiren Erdoğan, "Fenerbahçe de uzun bir ayrılıktan sonra arka arkaya şimdi galibiyet almaya başladı. Bir tırmanışa geçmiş oldu. Tehlikeli bölgeden çıktı. Memleketim Rize'nin de sıyrılma mücadelesi var. Tüm bunlar iyi de, milli takımımızın hali ne olacak? Bu kadar tesis var. Dünyada kafaya oynayanların hiçbirinin böyle altyapısı yok, bizde var" diye konuştu.

  1. 4.2.2019
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