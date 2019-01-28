Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İki takımın son durumu...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında zorlu bir maça çıkıyor... Sarı Lacivertliler, evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 3 puan için karşılaşacak...

Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Ocak Pazartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği mücadele, beIN Sports 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM...

Ligde ikinci yarıya da istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertli ekip, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a elendi.

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, haftaya 17 puanla düşme potasında giriyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'de Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlıkları nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yapılan rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören Martin Skrtel de cezası sebebiyle bu mücadelede görev yapamayacak.

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA SON DURUM...

Ligde geride kalan 18 haftada 32 puan toplayan ve 3. sırada bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale adını yazdıran Malatya temsilcisi, Fenerbahçe karşısında galip gelerek ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon; İstanbul deplasmanında şu ana kadar 2 karşılaşmaya çıktı. Sarı-siyahlılar, ligin beşinci haftasında; Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, 7'nci haftada ise Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Malatya temsilcisinde sakatlıkları geçen Adem Büyük, Mustafa Akbaş ve Guilherme, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Fenerbahçe maçında;forma giyebilecek.