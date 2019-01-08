İşte Türk futbolunun kurtuluş reçetesi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili konuştu. A Spor, A Haber ve A Para ortak yayınında 'Gündem Özel' programında Serkan Korkmaz'ın sorularını yanıtlayan Yıldırım Demirören ile Hüseyin Aydın gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.



KULÜPLER YAŞAYABİLECEK



TFF ve TBB iş birliğiyle futbol kulüplerinin mali yapılarının güçlendirilmesi ile ilgili konuşan Demirören, "Yeni sistem kulüplerin borcunu artırmayacak. Yeni bir borçlanma değil. Tamamen mevcut borcun yapılandırılması. Bugün bu başlıyor. Herkesin gerçekleri konuşması lazım. Şu an kulüplerimizin sürdürülebilir kredibilitesi yok. Tabii ki borcu olmayan kulüpler var, onları da takdir etmek lazım. Ama onlar da yarın borçlanmayacak diye bir şey yok. Yapılandırma şart. Kulüplerimizde yönetime müdahale değil, herkese başkan olabilme, herkese yönetime girme imkanı veren bir sistem. Acı bir reçete olacak. Ama yönetimler bu reçete ile transfer yapıp, kulüplerini yaşatabilecekler" şeklinde konuştu.







YENİ BORÇ VERİLMİYOR



Kulüplere kesinlikle para verilmeyeceğini dile getiren Demirören, "Kulüplere nefes alabilecek imkan veriliyor. 10 senede borçlanma yüzde 1584 artmış. Yeni bir borç verilmiyor. Borç miktarı artık artmayacak. Herkes genel bütçelerine göre hareket etmek zorunda kalacak. Sadece futbol A.Ş. değil, derneklerin de borç yapılandırmasını konuşuyoruz. Konsolide bilançoyu konuşuyoruz. Amatör branşlar da bunun içine giriyor. Kulüplerimiz bir bütündür. Büyük kulüplerimiz en az 2 bin civarında amatör sporcu yetiştiriyor, maalesef en az 5-6 maaş geriden geliyorlar. Bu bir milattır. Zaman bizi haklı çıkartacak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve sayın Aydın'a teşekkür edilecek" dedi.



REVİZYON YAPILIYOR



Yeni sistem ile kulüplerin mali açıdan denetlenmesi konusunda revizyon yapılacağını belirten Demirören, "TFF'deki mevcut lisans kurulumuzda değişiklikler olacak. Bu nedir? Bankalar Birliği'nin verdiği belli kişiler de lisans kurulumuza atanacak. Şu an TFF'nin sisteminde Avrupa'ya giden takımları UEFA denetliyor, geri kalanları biz TFF olarak denetliyoruz. Bütün takımlarımız ulusal denetimin içine girecek. Ulusal denetimleri geçenlerin UEFA derdi de bitiyor. UEFA da bunu bizim yapmamızı istiyor zaten. UEFA'nın uyguladığı Finansal Fair Play'in (FFP) yerine artık Ulusal Fair Play (UFP) geliyor. 31 Ocak'ta F.Bahçe Spor Kulübümüz UEFA ile önemli bir toplantıya gidiyor. Bu anlaşmayla paralel biz de talimatlarımızı değiştireceğiz" ifadesini kullandı.



KATI KURALLAR GELECEK



İspanya'da borçların yapılandırılmasıyla ilgili aynı sistemin hayata geçirildiğini belirten Yıldırım Demirören, "İspanya'da başarılı oldu ki İspanya kulüpleri başarılı oldu. Yapılan doğru örneği alarak talimatlarımızı değiştireceğiz. Biz bugün puan silme ve küme düşmeye kadar cezalar verebiliyoruz. Buna Süper Lig kulüpleri de bütün kulüpler de girecek. Puan silme, küme düşürme ve lisans vermemeye kadar gideceğiz. Bu sistemi yapmadan belli şeylerde olumlu yaklaşmak zorundaydık. Bundan sonra en katı şekilde bir yola çıktık, herkes buna uyacak" diye konuştu.



FİNANS AKIŞI KALMADI



Kulüp başkanlarının tamamının gerçekleri bildiğini vurgulayan TFF Başkanı Demirören, "Gerçek şu ki kulüplerimizin sürdürülebilir bir finans akışı kalmadı. Borcu olmayan, Sivas, Kasımpaşa, Göztepe, Başakşehir çok az borçla veya sıfır borçla gidiyor. Bu kulüplerimize bir teşvik, ödüllendirme adı altında bir şey yapalım. Bu demek değil ki yarın borçlanmayacaklar. Cezalandırma sistemi, borçlanıp, bütçeye uymayanlar için yapılacak. 4 büyük kulüp de sistemin içine gireceği için 'Ben Türkiye'de şampiyon olayım, UEFA'ya gitmeyeyim' diyemeyecek" dedi.



ERDOĞAN VE ALBAYRAK'A TEŞEKKÜRLER



Borç yapılandırmasının kulüpler için bir zorunluluk olduğunu dile getiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Geçtiğimiz cuma günü yapılan toplantıdan sonra kamuoyunda bilgi kirliliği oldu. Çeşitli söylentiler çıktı. Bunu hep birlikte burada aydınlatmak istiyoruz. Ben bu akşam çok mutluyum. Senelerdir yapılmasını arzu ettiğimiz, istediğimiz, Türk futbolunun ve kulüplerimizin kurtulması için tek sonuç olan bu konuyu başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve TBB Başkanımız Hüseyin Aydın'ın sıcak bakmasıyla bugünlere gelebildik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnandık, kararımızı verdik, demek ki yüzde 50'sini zaten başardık. Yüzde 100'e de ulaşacağız" dedi.



KULÜPLERİN GELİRLERİ İYİ



TBB Başkanı Hüseyin Aydın, sadece Ziraat Bankası'nın değil, Türkiye'nin diğer bankalarının da sporun içinde olduğunu belirterek, "Yaşanan süreçleri hepimiz biliyorduk. Çalışmalara başladık, el ele verdik. Sizlere bugün bu çalışmayı detaylı olarak anlatacağız. Bankaların kulüplerden alacaklarının tamamı teminat altında. Temlik diyoruz buna. Bankaların borçları alamama gibi bir durumu yok. Diğer şirketlere hayatta kalabilmeleri için yaptığımız şeyi, futbol ekonomisi için de yapıyoruz, yapmaya çalışacağız" dedi.



DÜNYANIN EN DEĞERLİ 10 LİGİNDEN BİRİ



Aydın sözlerine şöyle devam etti: "Kulüplerle yaptığımız toplantıların hepsi çok olumlu havada geçti. Hepsi bu sorunu çözmeye hazır. Bugün büyük kulüpler diye adlandırdığımız takımların kabaca ortalama yıllık gelirleri, Avrupa gelirleri hariç kabaca 600 milyon TL. Yani dünyanın en değerli 10 liginden birisiyiz. Kulüplerimizin gelirleri gayet iyi. Bu gelirlerle artıya geçilmesi lazım. Ama geçmiş yıllardan gelen borçlar nedeniyle bu duruma gelinmiş. Ana para değil, faizler ödeniyor, hatta sadece bir bölümü ödenebiliyor."



FAİZ DEĞİL, ANA PARAYI DA ÖDEMEK LAZIM



"Aslında Türkiye'de başarılı olunması için yapılan bütçelerin normal şartlarda artı vermesi lazım. Ama sorun önceki yıllara dayanıyor. Bir kulübün yayın, seyirci, sponsorluk gibi gelirleri var. Bir de giderler var. Faaliyet giderleri düşülüyor ve sonra kullanılan kredinin faizi ödeniyor. Ama sadece faiz değil, anaparayı da ödemek lazım. Bu uygulamada kulüplere verilen hiçbir kredinin silinmesi söz konusu değil. Diyelim ki bir kulüpte dört banka var. Dört banka sisteme katılacak, teminatlar bölüşülecek ve bunlar vadeye bağlanacak."