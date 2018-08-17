En son Osmanlıspor forması ile Süper Lig'de mücadele eden Raheem Lawal, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ittıhad Kalba ile anlaşmaya vardı.

Lawal, Türkiye'de daha önce Mersin İdman Yurdu, Eskişehirspor, Kayserispor formaları da giymişti.

Süper Lig'de 111 maç çıkan Nijeryalı futbolcu, 8 gol atıp 8 asist yapma başarısı göstermişti.