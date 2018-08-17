Raheem Lawal Al Ittıhad ile anlaştı.
Raheem Lawal, B.A.E ekibi Al Ittıhad Kalba ile anlaşmaya vardı.
En son Osmanlıspor forması ile Süper Lig'de mücadele eden Raheem Lawal, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ittıhad Kalba ile anlaşmaya vardı.
Lawal, Türkiye'de daha önce Mersin İdman Yurdu, Eskişehirspor, Kayserispor formaları da giymişti.
Süper Lig'de 111 maç çıkan Nijeryalı futbolcu, 8 gol atıp 8 asist yapma başarısı göstermişti.
- 17.8.2018 11:09
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Yorum
eray başkan ve şenol hoca takıma yakıyorsunuz paraya kıyın yapın transfer satamadığınz oyuncuları kiraya yollayın olmadı sözleşme feshedin
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Gslı. Acaba Negredo o golü atmasa bu yorumu yapabilecek miydin?
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