Raheem Lawal Al Ittıhad ile anlaştı. – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Al Ittıhad ile anlaştı.

    <a href="/index/raheem-lawal?id=857b0ec6-355e-43d7-ba31-7611c8efcd4e" class="" rel="tag">Raheem Lawal</a> Al Ittıhad ile anlaştı.

    , B.A.E ekibi Al Ittıhad Kalba ile anlaşmaya vardı.

    En son forması ile Süper Lig'de mücadele eden , Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ittıhad Kalba ile anlaşmaya vardı.

    Lawal, Türkiye'de daha önce , , formaları da giymişti.

    Süper Lig'de 111 maç çıkan Nijeryalı futbolcu, 8 gol atıp 8 asist yapma başarısı göstermişti.

    1. 17.8.2018 11:09
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