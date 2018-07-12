Süper Lig kulüplerine VAR eğitimi başladı – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    Süper Lig kulüplerine VAR eğitimi başladı

    Süper Lig kulüplerine VAR eğitimi başladı

    2018-2019 sezonunda uygulanacak Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) eğitim çalışmaları başladı.

    Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından ekiplerinden 'a VAR ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.

    Afyon'da gerçekleşen eğitimde Bursaspor Kulübü teknik kadrosu ile futbolcularına; VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detaylar anlatıldı.

    Sunumun ardından Afyon Zafer Stadı'nda Bursaspor ile Baltok arasında oynanan ve VAR sisteminin uygulandığı müsabakanın 64. dakikasında ise hakem Koray Gençerler, VAR'ın devreye girmesiyle saha kenarındaki monitörden pozisyonu izleyip Balıkesirspor Baltok lehine bir penaltı verdi.

    VAR eğitim çalışmaları, Spor Toto Süper Lig'deki diğer kulüplerle devam edecek.
    1. 12.7.2018 23:30
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