Ne onunla ne onsuz!

Trabzonspor mücadeleye; Onur, Tomas, Durica, Pereira, Kamil Ahmet, Okay, Sosa, Onazi, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz 11'iyle başladı. Rıza Çalımbay, uzun zamandır eleştirilen Kucka'nın yerine Onazi'yi sahaya sürdü. Ancak bu hamlesi geri tepti. Kötü bir performans gösteren Onazi bekleneni veremedi.

Trabzonspor maça çok hızlı başlasa da ilerleyen dakikalarda Başakşehir dengeyi sağladı ve oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Mücadeleye; Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, Emre, Mossoro, Visca, Arda, Adebayor, 11'iyle başlayan konuk ekip o alışagelmiş pas oyununu rahatlıkla oynadı. Trabzonspor geriye düşmesine rağmen beklenen reaksiyonu veremedi.

ADEBAYOR DURDURULAMADI!

Hava toplarında ve bire bir mücadelelerde bordo-mavili oyunculara zor anlar yaşatan Adebayor, attığı tek golle takımını galibiyete taşıdı. Togolu yıldız girdiği 19 ikili mücadelenin 12'sinde ve 8 hava topu mücadelesinin 7'sinde rakiplerine üstünlük sağladı. Attığı golün yanı sıra 2 isabetli şut çeken Adebayor, 1 de şut pası verdi.

ARDA TURAN ETKİLİYDİ

Geçen hafta Fenerbahçe maçıyla ilk 11'de görev almaya başlayan Arda, eleştirilmişti. Trabzonspor maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Arda, 7 kez rakiplerinden top kaparak, savunmada ne kadar etkili olduğunu gösterdi ve bu alanda maçın en iyi ismi oldu. Ayrıca girdiği 21 ikili mücadelenin 12'sini kazanan Arda, boy dezavantajını rağmen girdiği 3 hava topu mücadelesinden de üstünlükle ayrıldı. Arda, 2 isabetli şut çekerken, 3 de şut pası verdi. Gecenin en iyi isimlerindendi.

Mossoro ise kaybettiği 16 ikili mücadele ile bu alanda maçın en kötü ismi oldu.

BURAK DÖKÜLDÜ!

Sakatlıktan dönerek 11'de maça başlayan Burak, taraftarlara saç baş yoldurttu. Hazır olmadığı her halinden belli olan Burak, birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Fiziksel olarak eksi olduğu gözlenen yıldız futbolcu, girdiği 8 ikili mücadeleden sadece 1 kez galip çıkabildi. Ayrıca 4 hava topu mücadelesinin 3'ünde rakiplerine boyun eğdi.

Attığı 11 pasta da isabet sağlayan Burak, bu alanda %100 ile maçın en iyisi oldu.

KAMİL AHMET ÇOK ÇALIŞTI

Trabzonspor adına maçın iyi isimlerinden olan Kamil Ahmet, girdiği 10 ikili mücadelenin 6'sından galip çıktı. 3 top kapan genç oyuncu 6 top uzaklaştırdı, 2 pas arası yaptı ve 1 de şut engelledi. Enerjisiyle bordo-mavililerde ayakta kalan isimlerdendi.



SOSA FAKTÖRÜ

Trabzonspor'da oyunu kurması ve takımını yönetmesi istenilen Jose Sosa, 19 hatalı pas ile bu alanda başı çekti. Girdiği 19 ikili mücadelenin 12'sini kazanan Sosa, mücadelesi ve hırsıyla beğeni topladı.







Maç boyunca dikine oynamaya çalışan Arjantinli yıldız birçok pas hatası yaptı. Rakiplerini ekarte etme alanında maçın en iyisi oldu. Hücumda son ve şutlarda bekleneni veremeyen Sosa, 4 şut çekti ve isabet sağlayamadı. 3 isabetsiz orta yapan yıldız oyuncu, sadece 1 şut pası verebildi. Enerjisiyle savunmada iyi işler yapan Sosa, hızlı ve tempolu oynanan oyunda 2 top kaptı ve 3 de pas arası yaparken 1 de top uzaklaştırdı.





*(İstatistikler Maçkolik'ten alınmıştır)



SONUÇ

Rıza Çalımbay, belki de çıkarabileceği en iyi kadroya çıkardı ancak ilk 15 dakikada gelen o baskıda golü bulamayınca Başakşehir'in direnci arttı ve iyi bir pas takımı olan Başakşehir, Trabzonsporlu futbolculardan daha az efor sarfederek oyun üstünlüğü ele geçirdi. Adebayor'un hava toplarındaki etkinliğini yine çok iyi kullanan konuk ekip, golü de bu şekilde buldu. Savunma ve hücum arasındaki kopukluğu bir türlü kapatamayan bordo-mavililer geride olmasına rağmen oyunu bir türlü rakip yarı sahaya yıkamadı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin Başakşehir'i kitleyen o boğucu presini parça parça yapmaya çalışan bordo-mavililer bunda başarılı olamadı. Kaptırılan her topta uzun mesafelerde geri koşmak zorunda kalan Trabzonsporlu oyuncular hücumda beklenen enerjiyi ve reaksiyonu veremedi.



Emre TOPALOĞLU