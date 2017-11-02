PFDK'dan Feghouli ve Olcay kararı
PFDK, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada kavga eden Feghouli ve Olcay'a 3'er maç ceza verildiğini açıkladı.
İşte TFF'nin resmi internet sitesinden iki oyuncuyla ilgili yayınlanan karar:
TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 30.10.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT J, KUZEY KALE ARKASI ALT J BLOK, GÜNEY KALE ARKASI ALT J BLOK bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu OLCAY ŞAHAN'ın, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY A.Ş. sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, 29.10.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu PAPA ALIOUNE NDIAYE hakkında, ihraç sonrasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:39
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Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in cezası onandı
Toplam 13
Yorum
hannoverli UA eskisehirdeki izlanda macinda o dolu trübünler bandoya eslik etmek yerine tff istifa diye niye bagirmadi?2011den beri napti milli takim?
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''Beşiktaş, Türkiye'nin aydınlık yüzüdür!''
Toplam 8
Yorum
Egeli FB li daha dün vefa feda dersen aglarsen bunlari demiyordun :-)))))))))))))))
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''Beşiktaş, Türkiye'nin aydınlık yüzüdür!''
Toplam 8
Yorum
Egeli FB li Aynen, yok efendiymis yok aynasiymis daha neler iki yil smpyn oldu simartdi belli her uzatlan microya artist gibi atliyor:-D
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