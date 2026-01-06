Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Süper Kupa finali ne zaman? Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi, Süper Kupa finaliyle bir kez daha sahne alıyor. Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali öncesinde "FB GS derbisi ne zaman?", "Süper Kupa finali nerede oynanacak?", "Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi şehirde?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Dev final, sezonun en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olmaya aday. İşte Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finaliyle ilgili tüm gelişmeler…

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 yenerek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finali, 10 Ocak Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

FB GS SÜPER KUPA FİNALİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe – Galatasaray Süper Kupa finali, saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak stat ise Atatürk Olimpiyat Stadı olacak.Prime time kuşağında oynanacak olan derbi, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilecek.