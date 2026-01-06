Fenerbahçe Samsunspor maçı canlı yayın | Süper Kupa yarı finali şifresiz izle (ATV)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Kupa yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise “Fenerbahçe – Samsunspor maçı canlı izle”, “FB Samsun maçı şifresiz mi?”, “ATV canlı yayın nasıl izlenir?” sorularına yanıt arıyor. Süper Kupa yarı final heyecanı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. İşte Fenerbahçe – Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri ve ATV canlı izle ekranı…

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 18:19
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Kupa yarı final maçında finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Maç öncesi "Fenerbahçe Samsunspor canlı izle", "FB Samsun maçı şifresiz mi?", "ATV canlı yayın linki var mı?" soruları gündeme geldi. Dev karşılaşma ATV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Samsunspor karşılaşması ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte maç saati, yayın bilgileri ve ATV canlı izleme detayları…

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal üstlenirken, Batuhan Kolak ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. Fenerbahçe - Samsunspor mücadelesi, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Eyüp Aydın, Tahsin Çiftçi, Holse, Polat Yaldır, Mouandilmadji

HEDEF OLİMPİYAT'TA FİNAL

Galatasaray – Trabzonspor karşılaşmasının ardından finale yükselecek takımı bekleyecek olan Fenerbahçe ve Samsunspor, Adana'da oynanacak yarı final maçında Olimpiyat Stadı'ndaki finale çıkmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk kupasını kazanmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında etkili bir performans sergilemek istiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa yarı final maçıyla ilgili, "Zor bir maç olacak. 2-3 gün antrenman yaparak, nerede olduğumuzu anlamak çok kolay değil. İyi bir maç olacak. Bizler de bu maç için hazırız" dedi. Tedesco, Musaba için kararını da bu akşam vereceğini söyledi.

Fenerbahçe maç günü paylaşımı

Samsunspor maç günü paylaşımı

