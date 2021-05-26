WEMBLEY STADI

EURO 2020 şampiyonu, 11 Temmuz'da Londra'da oynanacak final maçıyla belli olacak. Avrupa Futbol Şampiyonası finaline İngilizlerin ünlü futbol mabedi Wembley Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Wembley'de ayrıca yarı final maçları, iki son 16 turu maçı ve üç de grup maçı oynanacak. Böylece toplam 8 karşılaşmanın heyecanı Londra'da yaşanacak.

90 bin seyirci kapasiteli dev stadyum, 2007 yılında yenilenen haliyle kapılarını taraftarlara açmıştı.

Stadyumda İngiltere milli futbol takımının maçları haricinde konserler de yapılmaktadır. Bugüne kadar en yüksek seyirci rekoru Amerikalı efsane pop şarkıcısı Michael Jackson'a aittir. Kendisi 1988 yılında Bad World Tour kapsamında verdiği 7 konserde 504.000 seyirciye ulaşmıştır.

İngiltere milli futbol takımının maçlarını oynadığı Wembley stadı, 7 defa UEFA Şampiyonlar Ligi finali bir defa da FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı. Yeni stadın açılışı 2003'teki temel atma sırasında 2006 yılı olarak öngörülmüştü, ancak yeni stat 9 Mart 2007'de açıldı.Ayrıca 29/05/2011 tarihinde oynanan Manchester United - Barcelona Şampiyonlar Ligi finali bu statta gerçekleşmiştir. Son olarak 25/05/2013 tarihinde oynanan Bayern Münih - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi Finaline de ev sahipliği yapmıştır. Bu maçı Bayern 2-1 kazanmıştır.