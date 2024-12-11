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Haberler Spor Magazin Teşekkürler Serhat Albayrak

Teşekkürler Serhat Albayrak

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan: Böylesine büyük bir organizasyon için bizlere tam destek veren Medya Grup Başkan Vekilimiz Dr. Serhat Albayrak’a teşekkür ederim

Spor Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Teşekkürler Serhat Albayrak

Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi olan Fotomaç'ın 'Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni' gerçekleştirildi. Törende, açılış konuşmasını yapan FOTOMAÇ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Türkiye spor ailesini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Uzundurukan, "Çok büyük bir futbol ülkesiyiz. Turkuvaz Medya olarak da sporda çok güçlü bir grubuz. 2025'te İnşallah yeni futbol projeleri ve organizasyonları ile yine sizlerle birlikte olmayı hedefliyoruz. Böylesine büyük zirveleri gerçekleştirmemizde bizleri cesaretlendiren, teşvik eden, her zaman dağ gibi arkamızda duran Turkuvaz Medya Grubu Başkan Vekili Sayın Dr. Serhat Albayrak'a sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu, Spor Zirvemizde çok değerli konuşmalar yaptı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar ve Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, katıldıkları Panellerde spor gündemini belirleyecek, ufkumuzu açacak açıklamalarda bulundular. Spor Zirvemize büyük renk, ve güç kattılar. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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