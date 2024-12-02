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Haberler Spor Magazin Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki gerilim artıyor! Polise ihbar etti

Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki gerilim artıyor! Polise ihbar etti

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi ve boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. Son olarak Nara ve Icardi çiftinin kısa süre önce yaşadığı olaylarla ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Spor Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 11:53
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Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki gerilim artıyor! Polise ihbar etti

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı maçta yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'nın kendisine kalması için izin verdiği evde ikamet ettiği belirtildi. İkili arasında yaşanan tartışma sonrası ise Wanda Nara, Icardi'den evi terk etmesini istedi. Arjantinli golcü evden çıkmayınca Wanda Nara polislere şok bir ihbarda bulundu.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Wanda Nara polislere Icardi'nin silah sakladığını söyledi. Eve gelen polislerin 5 saat boyunca silahları aradığı ama hiçbir şey bulamadıkları belirtildi.

Wanda Nara'nın Icardi ihbarını kendisini hırsızlıkla suçladığını öğrendikten sonra yaptığı iddia edildi. Wanda Nara'nın Icardi'yi ihbar etmesine yönelik yaptığı açıklamada ise, "Herkese yapacağım gibi, eski kocam Maxi Lopez'e de buraya her geldiğinde yaptığım gibi evimi ona tüm kalbimle verdim. Ama 25 Kasım'a kadar orada kalabilirdi." dediği aktartıldı.

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