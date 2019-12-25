Sergen Yalçın gecelerde! İşte o fotoğraf...

Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken sevgilisiyle objektiflere yakalandı.

Eski futbolcuya sosyetik iş adamı Serdar Bilgili ile kızı Lal de eşlik etti. Çapkınlıkları ile bir döneme damga vuran Yalçın, flaşların patlaması ile panikledi.

Milliyet'te yer alan haberde, Yalçın, Bilgili ile hızlıca vedalaşıp gizemli kız arkadaşı ile mekana geri kaçtı.

Sergen'in yeni sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu...