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25 Aralık 2019, Çarşamba
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gecelerde! İşte o fotoğraf...

Sergen Yalçın gecelerde! İşte o fotoğraf...

Btc Turk Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'de iyi bir görüntü çizen teknik direktör uzun süredir görüntülenmediği gece hayatında tekrardan sahne aldı.

Malatyaspor teknik direktörü , Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken sevgilisiyle objektiflere yakalandı.

Eski futbolcuya sosyetik iş adamı Serdar Bilgili ile kızı Lal de eşlik etti. Çapkınlıkları ile bir döneme damga vuran Yalçın, flaşların patlaması ile panikledi.

Milliyet'te yer alan haberde, Yalçın, Bilgili ile hızlıca vedalaşıp gizemli kız arkadaşı ile mekana geri kaçtı.

Sergen'in yeni sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu...

  1. 25.12.2019
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