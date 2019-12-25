Sergen Yalçın gecelerde! İşte o fotoğraf...
Btc Turk Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'de iyi bir görüntü çizen teknik direktör Sergen Yalçın uzun süredir görüntülenmediği gece hayatında tekrardan sahne aldı.
Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken sevgilisiyle objektiflere yakalandı.
Eski futbolcuya sosyetik iş adamı Serdar Bilgili ile kızı Lal de eşlik etti. Çapkınlıkları ile bir döneme damga vuran Yalçın, flaşların patlaması ile panikledi.
Milliyet'te yer alan haberde, Yalçın, Bilgili ile hızlıca vedalaşıp gizemli kız arkadaşı ile mekana geri kaçtı.
Sergen'in yeni sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu...
- 25.12.2019
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Yorum
kartal Yok bide maç verilseydi.
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Yorum
emre ay m.ekici ortasahanın herbölgesinde oynar.böyle değerli bir oyuncudan neden faydalanılmaz anlamıyorum.
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baksoy Gerçekten iyi ki SÖTLOTH var ? Yoksa düşme potasında olurduk ?
Sergen Yalçın gecelerde! İşte o fotoğraf... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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