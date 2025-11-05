CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Sivasspor Sivasspor'da Manisa FK maçının mesaisi sürüyor!

Sivasspor'da Manisa FK maçının mesaisi sürüyor!

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Manisa FK’yı konuk edecek Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 15:25 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 15:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor'da Manisa FK maçının mesaisi sürüyor!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Manisa FK ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, idmanı taktiksel oyunla tamamladı.

Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarına 6 Kasım'da devam edecek.

Sivasspor ile Manisa FK, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mourinho’dan “kapanmayan televizyon” açıklaması!
Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak
DİĞER
Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler’e protesto! Tribünlerin tepkisinin nedeni belli oldu...
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
Fenerbahçe'den Jean-Philippe Mateta hamlesi!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin Çekya kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Çekya kafilesi açıklandı! 15:04
Motiejunas’tan NBA Europe tepkisi! Motiejunas’tan NBA Europe tepkisi! 15:03
TRT 1 Ajax-Galatasaray maçı detayları ve yayın bilgisi! TRT 1 Ajax-Galatasaray maçı detayları ve yayın bilgisi! 15:03
Rafa Silva için flaş ayrılık iddiası! Rafa Silva için flaş ayrılık iddiası! 15:00
Giannis'ten Ataman'ın önerisine destek Giannis'ten Ataman'ın önerisine destek 14:50
Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak 14:50
Daha Eski
Bodrum FK'da maç hazırlıkları! Bodrum FK'da maç hazırlıkları! 14:43
Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası başlıyor! Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası başlıyor! 14:22
Rıfat Çebi'den Uğurcan Çakır açıklaması Rıfat Çebi'den Uğurcan Çakır açıklaması 14:14
Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası başlıyor! Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası başlıyor! 14:12
Osimhen tarih yazmaya bir adım uzakta! Osimhen tarih yazmaya bir adım uzakta! 09:32
F.Bahçe Beko LDLC ASVEL'i konuk edecek F.Bahçe Beko LDLC ASVEL'i konuk edecek 09:35