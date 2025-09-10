Yuvaya döndü

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Aaron Appindangoye, Kocaelispor ile olan sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesinin ardından 2019-2024 yılları arasında formasını giydiği Sivasspor ile anlaştı. Tecrübeli savunmacı 2025-2026 sezonunda yeniden kırmızı beyazlı formayı giyecek. Milli takım kampında bulunan Appindangoye'nin yarın Sivas'a gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

VİDEO İLE DUYURULDU

Yiğidolar, Gabonlu oyuncunun transferini yapay zeka ile oluşturulan bir video ile duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İstikrarlı performansı ve mücadeleci ruhu ile taraftarlarımızın sevgisini kazanan Aaron, 2025-2026 sezonunda yeniden kırmızı beyazlı formamızı terletecek. Aaron Appindangoye'ye Özbelsan Sivasspor ailesine tekrar hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."