Sivasspor 1-1 Bodrum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası
TFF 1'inci Lig'in 2. haftasında Sivasspor sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik skorla beraberlikle tamamlandı. İşte detaylar...

17 Ağustos 2025 Pazar 21:12
TFF 1'inci Lig 2'nci hafta maçında Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar ligin 2'nci haftasında ilk puanını aldı.

3'üncü dakikada gelişen Bodrum FK atağında Fredy sağ kanattan ortaladı, ceza alanında Ahmet'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

4'üncü dakikada Seferi'nin çevirdiği topta uygun durumda önünde bulan Ahmet bu kaz ayağıyla uzak köşeye vurdu, yandan auta çıktı.

17'nci dakikada ceza alanı dışında topu kontrol eden Charisis'in sol ayağı ile vuruşu yandan auta gitti.

20'nci dakikada Bodrum FK Seferi ile öne geçti. Orta alandan Fredy"nin uzun pasında topla buluşan Seferi, ceza alanına yaklaşıp sol ayağı ile vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 0-1.

23'üncü dakikada Charisis'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kimplioka gelişine vurdu, yandan dışarı çıktı.

54'üncü dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Murat'ın yerden şutunu kaleci Sousa kontrol etti.

61'inci dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Murat'ın pasında ceza alanında topla buluşan Kimpilioka geride uygun durumdaki Charisis'i gördü, onun sol ayağı ile yerden vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Okan, Emirhan, Uğur, Luan Campos (Dk.90 Mehmet Fevzi), Charisis, Özkan (Dk.72 Mououssamy), Kiempioka, Kamil (Dk.80 Ahmet Abdullah), Badji

BODRUM FK: Sousa, İmeri, Ayeti, Ali (Dk.64 Gökdeniz), Cenk, Brazao (Dk.90 Dimitrov), Ahmet, Fredy, Yusuf (Dk. 77 Ege), Seferi, Ali

GOLLER: Dk.61 Charisis (Sivasspor) - Dk. 20 Seferi (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Ali Şaşal, Charisis (Sivasspor)- İmeri (Bodrum FK)

