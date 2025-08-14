CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Sivasspor Sivas 3 puana kilitlendi

Sivas 3 puana kilitlendi

1. Lig'in 2. haftasında Bodrum FK'yı ağırlayacak Sivasspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivas 3 puana kilitlendi

1. Lig'in 2. haftasında Bodrum FK'yı ağırlayacak Sivasspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koordinasyon ile başladı. Ardından pas organizasyonları ve atletik koşu yapan Yiğidolar, antrenmanın son bölümünde atletik oyunlar gerçekleştirdi. Sivasspor'da tek hedef sezonun ilk galibiyetini almak.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'dan Veiga hamlesi!
DİĞER
UEFA Süper Kupa: PSG - Tottenham maçında zafer Fransızların oldu! PSG tarihinde bir ilki yaşadı...
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı!
Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya...
G.Saray'ın planı suya düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 07:49
Kupa penaltılarla PSG'nin! Kupa penaltılarla PSG'nin! 00:24
Başakşehir'e beraberlik yetti! Başakşehir'e beraberlik yetti! 00:24
Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi 00:24
G.Saray'ın planı suya düştü! G.Saray'ın planı suya düştü! 00:24
Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya... Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya... 00:24
Daha Eski
İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı 00:24
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi 00:24
F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı! F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı! 00:24
F.Bahçe'de Livakovic’in ayrılığı gündemde! F.Bahçe'de Livakovic’in ayrılığı gündemde! 00:24
Beşiktaşlı isim Kocaelispor'a kiralandı! Beşiktaşlı isim Kocaelispor'a kiralandı! 00:24
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! 00:24