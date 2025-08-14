Sivas 3 puana kilitlendi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

1. Lig'in 2. haftasında Bodrum FK'yı ağırlayacak Sivasspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koordinasyon ile başladı. Ardından pas organizasyonları ve atletik koşu yapan Yiğidolar, antrenmanın son bölümünde atletik oyunlar gerçekleştirdi. Sivasspor'da tek hedef sezonun ilk galibiyetini almak.