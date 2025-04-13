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Haberler Sivasspor Net Global Sivasspor'dan maç sonu tepki: Bu tiyatronun figuranları olamayız

Net Global Sivasspor'dan maç sonu tepki: Bu tiyatronun figuranları olamayız

Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, Fenerbahçe mücadelesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 22:10
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Net Global Sivasspor'dan maç sonu tepki: Bu tiyatronun figuranları olamayız

Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, Fenerbahçe mücadelesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yiğidolar'ın resmi kanalları üzerinden de paylaşılan açıklamalarda yer alan "Biz bu tiyatronun figüranları olamayız. Sivasspor hak ettiği yere gelecektir. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadeleri, kısa süre içerisinde gündem oldu.

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