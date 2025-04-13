Net Global Sivasspor'dan maç sonu tepki: Bu tiyatronun figuranları olamayız

Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, Fenerbahçe mücadelesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yiğidolar'ın resmi kanalları üzerinden de paylaşılan açıklamalarda yer alan "Biz bu tiyatronun figüranları olamayız. Sivasspor hak ettiği yere gelecektir. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadeleri, kısa süre içerisinde gündem oldu.

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