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Koita da sakatlandı
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımdaki sakat futbolcularının çokluğundan da yakınırken, bunlara son olarak Fode Koita'nın eklendiğini söyledi. Rıza Çalımbay, "Çok sakatımız var, Fode Koita da sakatlandı. En az 4-5 hafta oynama şansı yok, bu da bizim için bir şanssızlık. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum, tek sıkıntımız ve çekindiğim şey sakatlıktan başka bir şey değil. Ondan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
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