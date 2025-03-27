DİĞER
Düşmek aklımızda yok
Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi. Ligde kritik ve zor maçlar oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Özellikle Adana Demirspor maçı hafife alınacak bir maç değil. Arka arkaya zor maçlarımız olacak, bunun farkındayız. Taraftara çok ihtiyacımız var. Düşmeyi aklımızın ucundan geçirmiyoruz. Taraftar, futbolcu ve yönetim olarak birlik olursak o zaman bambaşka bir şekilde olabiliriz" diye destek istedi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.