Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Göztepe maçını kazanmak için taraftarın da büyük desteğiyle futbolcuların ellerinden gelen her şeyi yaptığını belirtti. Tecrübeli teknik adam, "İşte böyle olmamız gerekiyor. Biraz daha taraftarımızla beraber olmamız gerekiyor. Bunları yaparsak istediğimiz yere gelebiliriz. Oynayacağımız Hatay maçı öyle herkesin beklediği gibi kolay değil. Bizim de sezon başı çalıştığımız bir takım. Çok dikkatli olmalıyız. Üç puandan başka bir şey düşünmemeliyiz" diye umut dağıttı.