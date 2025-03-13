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Haberler Sivasspor İşte böyle

İşte böyle

Rıza Çalımbay, Sivas’ın Göztepe galibiyetinde taraftarlarının desteğinin önemine işaret etti

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 06:50
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İşte böyle
Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Göztepe maçını kazanmak için taraftarın da büyük desteğiyle futbolcuların ellerinden gelen her şeyi yaptığını belirtti. Tecrübeli teknik adam, "İşte böyle olmamız gerekiyor. Biraz daha taraftarımızla beraber olmamız gerekiyor. Bunları yaparsak istediğimiz yere gelebiliriz. Oynayacağımız Hatay maçı öyle herkesin beklediği gibi kolay değil. Bizim de sezon başı çalıştığımız bir takım. Çok dikkatli olmalıyız. Üç puandan başka bir şey düşünmemeliyiz" diye umut dağıttı.
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