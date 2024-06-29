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Sivasspor’a Ada’dan Alex

Yiğido, Championship’ten düşen Birmingham’dan Alex Pritchard’la anlaştı

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Sivasspor’a Ada’dan Alex
Sivasspor, geçen sezon devre arasında da transferi için uğraştığı Alex Pritchard'da mutlu sona ulaştı. Yiğidolar, Pritchard için İngiltere Championship'ten Division 1'e düşen Birmingham ile anlaştı. Pritchard'ın, 2 yıllık sözleşme imzaladığı, yarın İstanbul'a gelmesi beklendiği öğrenildi. Geçen sezon devre arasında bir diğer Championship ekibi Sunderland'de transfer olan 31 yaşındaki İngiliz maestro, iki takımda toplam 31 maçta oynadı ve 1 gol, 6 asist katkısı sağladı. Öte yandan 11 yıldır Sivasspor'da oynayan 34 yaşındaki kaptan Hakan Arslan, takımdan ayrıldığını duyurdu. Tecrübeli orta saha, yönetime kırgın olduğunu söyledi.
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