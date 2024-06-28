Sivas’a Iraklı kanat

Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yiğidolar, Norveç'te Sandefjörd'de oynayan Danilo Al- Saed'i listesine aldı ve görüşmelere başladı. Babası Iraklı, annesi Şilili olduğu ve İsveç doğumlu olduğu için 3 milli takımı seçme şansı bulunmasına rağmen Irak'ı tercih eden 25 yaşındaki sol açık, Hollanda ekibi Heerenveen'in teklifini mali olarak yetersiz bulduğu için reddetti. Sözleşmesi 2025'te bitecek olan genç hücumcunun, Yiğidolar'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Mart ayında başlayan Norveç Ligi'nde 7 maçta 1 gol ve 2 asistle Al-Saed, daha önce yaptığı açıklamada daha büyük bir ligde oynamak istediğini söylemişti.