Haberler Sivasspor Sivasspor Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı

Sivasspor Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Hırvat orta saha oyuncusu Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 20:43 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 21:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mijo Caktas ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Mijo Caktas, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Son olarak ülkesinde NK Osijek forması giyen Mijo Caktas, kariyerinde 371 maça çıktı, 134 kez gol sevinci yaşadı.

DİĞER
Müge Boz’un göbeği göründü! Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz’den duygusal yepyeni paylaşım!
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı
G.Saray'dan bomba hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bülent Uygun'dan transfer açıklaması!
Sivasspor - Konyaspor | CANLI
Aile destek paraları ne zaman ZAMLI yatacak?
MSÜ geç başvuru nasıl yapılır?
YDS BAŞVURU EKRANI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor Hırvat orta sahayı kadrosuna kattı! Sivasspor Hırvat orta sahayı kadrosuna kattı! 20:43
Halkbank Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde! Halkbank Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde! 20:37
"Deprem bölgesine her türlü desteği götürüyoruz" "Deprem bölgesine her türlü desteği götürüyoruz" 20:36
Jimmy Durmaz'ın kardeşi Gençlerbirliği'nde! Jimmy Durmaz'ın kardeşi Gençlerbirliği'nde! 19:38
Eczacıbaşı çeyrek finalde! Eczacıbaşı çeyrek finalde! 19:19
Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi! Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi! 18:43
Daha Eski
Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı 18:13
Bülent Uygun'dan transfer açıklaması! Bülent Uygun'dan transfer açıklaması! 18:12
F.Bahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i belli oldu! 18:10
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI 18:06
Barcelona'ya gitmediği için pişman mı? Arda'dan flaş yanıt! Barcelona'ya gitmediği için pişman mı? Arda'dan flaş yanıt! 18:03
Sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer bonuslar... Sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer bonuslar... 17:44