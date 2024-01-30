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Sivasspor’da Abdulkadir Parmak ile yollar ayrıldı

Son dakika transfer haberleri: Sivasspor, Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 20:37
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Sivasspor’da Abdulkadir Parmak ile yollar ayrıldı

Sivasspor Kulübü, Abdulkadir Parmak ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sivasspor'da devre arası transfer çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda takımda beklenen performansı veremeyen Abdulkadir Parmak ile yollar ayrıldı. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Abdulkadir Parmak arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Abdulkadir'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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