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Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak

Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda EMS Yapı Sivasspor, 18 Ocak Perşembe günü sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 09:44
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Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 18 Ocak Perşembe günü 55Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Kupaya bu sezon 3. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta oynanan karşılaşmada Artvin Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Kırmızı-beyazlılar 4. turda ise Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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