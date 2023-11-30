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Sivasspor'un Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yiğidolar zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 15:06
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Sivasspor'un Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışması, sınırlı alanda oyunun ardından idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

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