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Sivasspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Servet Çetin getirildi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 10:25 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 10:28
Sivasspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu!

Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor, yeni teknik direktörünü buldu.

Yiğidolar, Çalımbay'ın yardımcılığını yapan Servet Çetin'le anlaştı.

2019'dan bu yana Sivasspor'da yardımcı antrenörlük yapan Servet Çetin, ilk kez teknik adamlık deneyimi yaşayacak. 42 yaşındaki teknik adam için 3 Temmuz Pazartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek.

Sivasspor kulübünden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Servet Çetin, A Takımımızın Teknik Direktörü Oldu Demir Grup Sivasspor'umuzda hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapmış eski milli futbolcumuz Servet Çetin, yeni dönemde teknik direktör olarak kulübümüze hizmet verecek.

4 sezon kulübümüze en iyi şekilde hizmet veren Servet Çetin'in, hem Sivas'ı hem de mevcut oyuncu grubumuzu en iyi tanıyan isimlerden biri olarak, bu görevi layığıyla yerine getireceğine şüphemiz yoktur.

2017 yılından itibaren farklı takımlarda antrenör olarak görev yapmış hocamızın, artık bilgi birikimini teknik direktör olarak aktarmasının hem Sivas, hem de Türk futbolu için bir kazanç olacağını düşünmekteyiz.

Servet Çetin hocamıza ve teknik ekibine güvenimiz tam olup, birlikte yürüyeceğimiz bu yolda başarılar dileriz.

Medya Bilgilendirme: Yeni teknik direktörümüz Servet Çetin için 3 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek."

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