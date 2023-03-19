Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan Ankaragücü galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, "Avrupa kupalarından elendikten sonra hedefimiz ligimizdi ve puanlar almamız gerekiyordu. Takımımızın mücadelen dolayı tebrik ediyorum. Çok disiplinli oynadık. İhtiyacımız olan 3 puanı aldık, tek hedefimiz oydu. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Şimdi ara var. O ara bizim için iyi olacak. Daha sonra haftada 1 gün maç oynayacağımız için bizim için çok iyi olacak. Ligde en iyi yere gelmek en büyük gayemiz. Bizim öncelikli amacımız ligde iyi yere gelmek. Daha sonra bütün ağırlığımız Türkiye kupası olacak. Bu ara bizim için çok mükemmel olacak. Sakat arkadaşlarımızın gelmesiyle daha iyi olacak. Bu arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Hazırlık maçı yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Bu bizim için sıkıntı. Bulabilirsek takım maç yapacağız, yada İstanbul'da bir hazırlık maçı yapacağız. Hedefimiz tabii ki Türkiye Kupası ama ondan önce ligde iyi olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"ANTRENÖRLÜK ÇOK ZOR GERÇEKTEN"

"622. maçınıza çıktınız. Bu bir rekor neler söylersiniz?" şeklindeki soruya Çalımbay, "Ben rakamlarla hiç uğraşmadım, benim futbolculuk hayatımda hep istikrarla geçti. Ben işimi çok seviyorum ve iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ben çok zor takımlara gittim ve iyi yerlere de getirdik. Ayrılırken de beyaz sayfa bıraktık. Çalıştığımız işimize de ihanet etmedik. Ben futbolu çok seviyorum. Ben Sivas'ta büyüdüm ve ilk okulu burada bitirdim. Antrenörlük çok zor gerçekten. Futbolculuktan daha zor. Zor bir meslek bizim mesleğimiz. Bütün arkadaşlarımıza Allah kolaylık versin. Ben hep çalışmaya devam ettim. Bugün bu haberi alınca çok mutlu oldum. Samet ağabeyim benden büyük ve kaptanlığı da ondan aldım. Yapabildiğim kadar antrenörlüğü yapacağım ve ondan sonra başka şeylere bakacağım" diye konuştu.